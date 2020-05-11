Bursa Kurşunlu’da denizin rengi turuncuya döndü sebebi ise bakın ne

İlk defa böyle bir şey gördüğünü söyleyen bir vatandaş, "40 senedir ben bu denizi böyle görmedim. İlk defa böyle gördüm ve çok şaşırdım. Sanki suyun içerisinde turuncu renkte koyu kıvamda bir sıvı var" ifadelerini kullandı. Bir başka Kurşunlu sakini ise, "Karideslerin yumurtlama zamanı. Onun için bu vaziyet oldu. Her sene bu aylarda olur" ifadelerini kullandı.