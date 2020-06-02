Bursa köylüleri topluyor yurt dışına satıyor kilosu 30 avro veriyor

Mantar toplayarak geçiniyorlar: Ayı mantarını köylüler, 25 liradan satarken İtalya'da 30 avroya satılıyor. Köylünün bir diğer gelir kapısı ise sarıkız mantarı. Bu mantar da yurt dışında bir çok ülkeye gönderiliyor. Sarıkız mantarını köylü 20 liradan satıyor.