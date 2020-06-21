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Bursa Kestel'de sel felaketi

BURSA Valisi Yakup Canbolat, Kestel ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

BURSA'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde akşama doğru etkili olan kuvvetli sağanak, sele yol açtı. Bu mahallelerdeki yollar su altında kaldı. Çok sayıda araç selde sürüklendi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, sel olayının ihbar edilmesinin hemen ardından bölgeye ekiplerin sevk edildiğini söyledi.

Jandarma, Karayolları, Bursa Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve sağlık ekiplerinin hızlı bir şekilde bölgede çalışmalarına başladığını belirten Canbolat, "Akşama doğru etkili olan şiddetli yağışın ardından sel bölgesinde ekiplerimiz çalışıyor. Bu mahallelerimizde bazı evleri su bastı. Dudaklı Mahallesi'nde bir evde 20-25 yaşlarında engelli bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisini aldık" dedi.

Canbolat, bölgeye gitmek üzere yola çıktığını sözlerine ekledi.

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