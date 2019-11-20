Bursa İznik'te traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
BURSA'nın İznik ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
BURSA'nın İznik ilçesinde Şükrü Ayan idaresindeki 16 AEL 740 plakalı otomobil, İznik-Yenişehir kara yolunda, karşı yönden gelen İbrahim Sevim'in kullandığı 16 H 2475 plakalı traktörle çarpıştı.
17
Kazada, sürücülerden Ayan olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobildeki Zeylül ve Doğukan Ayan ile traktör sürücüsü Sevim yaralandı.
27
Yaralılar, sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
37
47