Bursa İnegöl'de görülmemiş olay! Önce arabasını yaktı bu defa da çatıdan eve girip...
Bursa'nın İnegöl ilçesinde aracını kundakladığı akrabasının evine bu defa çatıdan girip eşini darp etti, o anlar kameralara yansıdı
Bursa'nın İnegöl ilçesi, Ninja filmlerini aratmayan bir intikama sahne oldu. Serkan Y, 1 Ağustos tarihinde, Huzur Mahallesi'nde ikamet eden ve alacak verecek meselesinden dolayı aralarında husûmet bulunan akrabası Rıdvan Y.'nin park halindeki hafif ticari aracını benzin dökerek yaktı.
Polis ekiplerince yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serkan Y, bu hadiseden bir ay sonra, husûmetlisinin evine bu kez çatıdan girdi.
Eve giren saldırgan, Rıdvan Y.'nin eşi Bircan Y.'yi darp ederek yaraladı. Saldırgan çatıdan kaçarak kayıplara karıştı.
Şüphelinin çatıdan eve girdiği ânlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.