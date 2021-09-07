Bursa İnegöl'de görülmemiş olay! Önce arabasını yaktı bu defa da çatıdan eve girip...

Bursa'nın İnegöl ilçesi, Ninja filmlerini aratmayan bir intikama sahne oldu. Serkan Y, 1 Ağustos tarihinde, Huzur Mahallesi'nde ikamet eden ve alacak verecek meselesinden dolayı aralarında husûmet bulunan akrabası Rıdvan Y.'nin park halindeki hafif ticari aracını benzin dökerek yaktı.