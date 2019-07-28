Bursa İnegöl’de feci kaza 5 yaralı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkarak karşı şeritteki otomobille çarpışan hafif ticari araç, istinat duvarını aşıp 3 metre yükseklikten site bahçesine düştü. Kazada; 3'ü çocuk 5 kişinin yaralandı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan aracın bir otomobille çarpışıp site bahçesine uçması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
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Alınan bilgilere göre, Ahmet Türkel çevre yolunda seyir halinde olan Azad G. (19) idaresindeki 16 F 7151 hafif ticari araç, virajlı yola hızlı girince kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.
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Karşı şeritte Ertan S. (60) yönetimindeki 16 KPA 70 plakalı otomobille kafa kafaya çarpışan hafif ticari araç, yol kenarında bulunan bir sitenin istinat duvarına çarpıp bahçeye uçtu.
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Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşları Y.Ç. (15), Ö.D. (16) ve B.S. (16) ile diğer otomobilin sürücüsü Ertan S. yaralandı.
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