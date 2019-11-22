Bursa İnegöl'de 5 yaşındaki Ömer yanarak hayatını kaybetti
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kömürlükte çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk yanarak hayatını kaybetti. Olayı duyan aile üyeleri sinir krizi geçirdi.
BURSA'nın İnegöl ilçesi Huzur Mahallesinde meydana gelen olayda; iddiaya göre, Bursa-Ankara yolu kenarında ikamet eden Argun ailesinin 5 yaşındaki çocukları Ömer, kömürlükte oynarken yangın çıktı.
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Yangın kısa sürede kömürlüğünün tamamını sardı.
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İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
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Yangın sonrası korkunç gerçekte ortaya çıktı.
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