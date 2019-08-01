Bursa ilaçlama tankerinde bulunan Yunus'un katili en yakını çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bursa ilaçlama tankerinde bulunan Yunus'un katili en yakını çıktı

BURSA'nın Gürsu ilçesinde ilaçlama tankerinde ölü bulunan 9 yaşındaki Yunus Emre A'nın 17 yaşındaki ağabeyi gözaltına alındı. Çelişkili beyanlarda bulunması üzerine gözaltına alınan ağabey kavga sırasında kardeşini ilaç tankerine attığını itiraf ettiği öne sürüldü.

Bursa ilaçlama tankerinde bulunan Yunus'un katili en yakını çıktı - Sayfa 1

Kumlukalan Mahallesi'nde çocukları Yunus Emre A'dan haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi. En son akşam saatlerinde görülen çocuğun kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü, BursaArama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT), ANDA Arama/Kurtarma, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve BEŞİR Derneği ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

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Bursa ilaçlama tankerinde bulunan Yunus'un katili en yakını çıktı - Sayfa 2

Gruplara ayrılan ekipler, mahalleye yakın tarla ve arazilerde çocuğu uzun süre aradı ancak herhangi bir ize rastlayamadı.

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Bursa ilaçlama tankerinde bulunan Yunus'un katili en yakını çıktı - Sayfa 3

Çocuğun evinin avlusunda aramaları yoğunlaştıran ekipler, ilaçlama tankerinin içinde hareketsiz yatan Yunus Emre A'yı fark etti. Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. 

Bursa ilaçlama tankerinde bulunan Yunus'un katili en yakını çıktı

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Bursa ilaçlama tankerinde bulunan Yunus'un katili en yakını çıktı - Sayfa 4

Tankerden çıkarılan Yunus Emre A'nın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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