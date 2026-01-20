BIST 12.806
Burhanettin Duran’dan Türk bayrağına saldırıya sert tepki

Terör örgütü YPG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırı girişimine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sert tepki gösterdi. Duran, saldırının Türkiye’nin güvenliğini ve milletin huzurunu hedef alan açık bir provokasyon olduğunu belirterek, bu tür tehditlerin en kararlı şekilde karşılık bulacağını vurguladı.

Terör örgütü YPG yandaşları bugün, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına hain bir saldırı girişiminde bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hain saldırıya sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran şu ifadeleri kullandı: 

"Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan hain saldırı, milletimizin huzuruna yönelmiş, terörle mücadele kapsamındaki gelişmeleri hedef alan açık bir provokasyondur.

Bu tür eylemleri planlayan ve icra edenler bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik her tehdit ve mukaddesatımıza yönelik her alçaklık, en kararlı şekilde karşılık bulacaktır.

Söz konusu saldırıyla, terörsüz Türkiye hedefini sabote etmeye yönelik karanlık odakların bir kez daha devreye girdiği görülmektedir. Bu girişimler, ne devletimizin kararlılığını zayıflatabilecek ne de milletimizin birlik ve beraberliğine zarar verebilecektir.

Olayla ilgili olarak ilgili kurumlarımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu hain teşebbüsün failleri ve arkasındaki yapılar, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tespit edilerek gerekli tüm adli ve idari işlemler gecikmeksizin uygulanacaktır. Hiçbir saldırı ve provokasyon cezasız kalmayacaktır."

