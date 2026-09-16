Burhanettin Duran'dan Mekke'ye İHA ile saldırı girişimine kınama

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mekke-i Mükerreme’ye yönelik insansız hava aracıyla gerçekleştirilen saldırı girişimine tepki gösterdi.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mekke-i Mükerreme’nin kutsiyetini ve güvenliğini hedef alan saldırı girişimini en güçlü şekilde kınadığını belirtti.

"HEPİMİZİN ORTAK VİCDANINI YARALAR"

Haremeyn-i Şerifeyn’e yönelik her türlü saldırı girişiminin İslam dünyasının ortak vicdanını yaraladığını ifade eden Duran, Mekke-i Mükerreme’nin huzur ve güvenliğinin korunmasının tüm İslam alemi açısından büyük hassasiyet taşıdığını vurguladı.

Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği üzere İslam dünyasının yeni çatışmalara değil, aklıselime, diyaloğa ve kalıcı barışa ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Kardeş Suudi Arabistan’ın yanında olduğumuzu ifade ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.