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Burdur'da nargile ve çamur banyosu! Vali duyurdu: 4 kişiye idari yaptırım uygulandı

Burdur'da nargile ve çamur banyosu! Vali duyurdu: 4 kişiye idari yaptırım uygulandı

BURDUR'da dünyaca ünlü Salda Gölü'nde yasağa aldırış etmeyen bazı ziyaretçiler sahile nargile getirip, çamur banyosu yaptı. Kent Valisi Ali Arslantaş, CHP'li ismin paylaşımına cevap vererek 4 kişiye yaptırım uygulandığını duyurdu.

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Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, Kurban Bayramı tatilinde de ziyaretçilerin uğrak yeri oldu. Yüzlerce kişi Salda Gölü'nü görmeye geldi. Göle girişin serbest olduğu bölgelerden halk plajında yoğun kalabalık dolayısıyla adım atacak yer kalmadı. Plaja gelenler göle girip, yüzdü. Bazıları göl kıyısında fotoğraf çektirip, bu anları ölümsüzleştirdi.

Nargile, çamur banyosu...
Salda Gölü'nün halk plajı sahilinde istenmeyen görüntüler de ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçen yıl 1 Ağustos'tan itibaren dumansız hava sahası ilan edilen ve çevresinde sigara içilmesinin yasaklandığı Salda Gölü halk plajı sahiline bir ziyaretçi nargilesiyle gelirken, bir ziyaretçinin ise yasak olmasına rağmen halk plajı sahilinde çukur açıp, çamur banyosu yaptığı görüldü.

Ayrıca yine halk plajının kıyısına rögar kapağı atılması dikkati çekti.

Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’nde yasağa aldırış etmeyen bazı ziyaretçilerin sahile nargile getirip, çamur banyosu yaptığı görüntülere ilişkin Burdur Valisi Ali Arslantaş sosyal medyadan açıklama yaptı.

CHP'li isme yanıt verdi: 4 kişiye idari yaptırım uygulandı
CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in "Çamur banyosu ve nargile. Yasak koymak yetmez, denetlemesinin de yapılması gerekir" diye yaptığı paylaşıma yanıt veren Vali Arslantaş, "Denetlemeler aralıksız sürüyor Sayın Vekilim, görüntülerdeki yasaklamalara aykırı davranışlar için 4 kişiye idari yaptırım uygulandı bile. Koruma kullanma dengesi içerisinde Salda'mızı gelecek kuşaklara bırakmak için hep birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı. Mehmet Göker ise Vali Arslantaş’a, "Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz Sayın Valim" yanıtını verdi.

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