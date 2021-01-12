Burdur'da masal gibi aşk hikayesi! Engelli karı-kocanın buzdolabından çıkanlara bakın

"Bazı adamlar..."

Son zamanlarda boşanma davalarının çok fazla olduğunu, seven insanın eşini asla bırakmaması gerektiği belirten Mehmet Ali Topalak, “Hiç bırakıp gitmek aklıma gelmedi. Ben bunun için uğraşıyorum zaten. Bazı adamlar, bu şekilde hasta olan kadınların mallarına göz dikerler. Ben malını istemedim. Bir yastıkta kocayacak, ölüp gideceksin. Ben eşimi çok seviyorum." diye konuştu.