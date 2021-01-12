Burdur'da masal gibi aşk hikayesi! Engelli karı-kocanın buzdolabından çıkanlara bakın
BURDUR'da engelli karı-kocanın masal gibi aşk hikayesi... Mehmet Ali Topalak yüzde 60 görme kaybıyla, şizofren hastası eşinin tüm ihtiyaçlarını kendisi karşılıyor. Topalak ailesi buzdolabından çıkanlara rağmen hayata tutunuyor.
Burdur’un Bucak ilçesinde 18 yıl önce şizofren teşhisi koyulan Zeynep Topalak ile birlikte yaşayan Mehmet Ali Topalak’ın aşkı engel tanımıyor. Hayatını engelli eşine adayan Mehmet Ali Topalak, çevresinin de desteği ile 10 yıl önce Zeynep Topalak ile evlendi.
Yemeğini hazırlıyor: Evlendiği günden bu yana her türlü sıkıntıya rağmen bıkmadan engelli eşine yemekler hazırlayan Mehmet Ali Topalak aynı zamanda evinin ve eşinin ihtiyaçlarıyla da ilgilendi.
Eşinin ve kendisinin aldığı engelli maaşı ile geçimini sağlayan Mehmet Ali Topalak eşine olan sevgisini anlattı.
"Bazı adamlar..."
Son zamanlarda boşanma davalarının çok fazla olduğunu, seven insanın eşini asla bırakmaması gerektiği belirten Mehmet Ali Topalak, “Hiç bırakıp gitmek aklıma gelmedi. Ben bunun için uğraşıyorum zaten. Bazı adamlar, bu şekilde hasta olan kadınların mallarına göz dikerler. Ben malını istemedim. Bir yastıkta kocayacak, ölüp gideceksin. Ben eşimi çok seviyorum." diye konuştu.