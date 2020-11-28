Burdur'da köylüler atalarının bıraktığı notu buldu bu bilgiyi yazmışlar

Nasıl temizlendiğine dair bilgi: Biri Arapça diğeri Türkçe yazılı notlarda kuyuyu temizleyenlerin isimleri ile kuyunun nasıl temizlendiğinin yer aldığını gören köylüler, büyük şaşkınlık yaşadı. Ardından da kendileri de kuyuya not bırakmaya karar verdi.