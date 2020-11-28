Burdur'da köylüler atalarının bıraktığı notu buldu bu bilgiyi yazmışlar
BURDUR'da köylülere atalarından bırakılan not şaşkına çevirdi. Kuyudan çıkan 1904 ve 1959 yıllarına ait mesajı okuyan köylüler, kendileri de not bırakma kararı aldı.
Yeşilova'ya bağlı Gençali köyü sakinleri, 25 Ekim günü, içme suyu kaynağının bulunduğu kuyuyu temizlemek ve borularını yenilemek istedi. Köylüler kuyunun içinde buldukları 2 şişenin kapağını açınca şok oldu.
Kapağını açıp içine girdikleri kuyuda, bir bölmeye yerleştirilmiş bulunan 2 şişeden tarihi not çıktı.
Köylüler, kuyudan çıkardıkları şişeleri açtıklarında ise daha önce temizleyenlerin bıraktığı 1904 ve 1959 tarihlerinde yazılan notları buldular.
Nasıl temizlendiğine dair bilgi: Biri Arapça diğeri Türkçe yazılı notlarda kuyuyu temizleyenlerin isimleri ile kuyunun nasıl temizlendiğinin yer aldığını gören köylüler, büyük şaşkınlık yaşadı. Ardından da kendileri de kuyuya not bırakmaya karar verdi.