Burdur'da hobi olarak başladı gramını 100 TL'den satıyor

“Gül yağının bir gramı 100 TL civarı”

Göl manzarasına hayran kaldıktan sonra köye yerleştiğini ifade eden Çiriş, “4 yıldır bu işle uğraşıyorum. 4 yıl önce geldiğimde bu göl manzarası çok hoşuma gitmişti. Önce hobi olarak başladım. Ancak daha sonra işi büyüttük. Şimdi gül suyu ve gül yağı çıkarıyoruz. Biz kazanın içinden çıkardığımız gül suyu ile gül yağlarını biriktiriyoruz. Şuan gül yağının bir gramı 100 TL civarı” dedi.