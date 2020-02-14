Burdur'da barışmak için pankart açan adamı eşi polise şikayet etti

Mustafa Erdoğan, barışmak için girişimlerde bulunmaya devam etti. 2 çocuk babası Mustafa Erdoğan, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla eşiyle barışmak için Fatma Hanım Erdoğan'ın Oğuzhan Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan bijuteri dükkanının önüne çekiciye astığı bir pankartla geldi. Çekicide asılı, "Seni üzüp ağlattım, her an inan kendimden nefret ediyorum. Yalvarırım beni kendinden mahrum bırakma. Binlerce kez özür dilerim. Biricik aşkım seni çok seviyorum. Beni affet" yazılı pankartı dükkanın önüne park eden Mustafa Erdoğan, eline bir buket çiçek alıp, Fatma Hanım Erdoğan'dan dışarı çıkmasını istedi.