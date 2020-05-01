Burdur'da ahırdan kaçan dana çatıya çıktı

Besici Mesut Uğraş, "Yaklaşık 2 yaşındaki kurbanlık dana ahırdan kaçtı. Ahıra sokmaya çalışırken ürken dana, aniden yere yakın ahırın üzerinden evin üzerine çıktı. Uzun süre bekledik. Ne yapacağımızı şaşırdık. Daha sonra dananın annesini çatıya çıktığı yere bağladık ve çaresiz beklemeye başladık. Evin çatısında ve ahırın çatısında bastığı çok sayıda kiremiti kıra kıra annesinin yanına indi. Kazasız belasız yaralanmadan kendiliğinden indi" diye konuştu.