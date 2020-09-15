Burdur'a binlerce insan akın etti! Burası Türkiye'nin Maldivleri
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle ziyaretçi akınına uğradı.
Corona virüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Salda Gölü, 1 Haziran'da geçilen normalleşme adımlarıyla yeniden ziyarete açıldı.
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ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars'taki Jezero krateriyle benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıklamasının ardından ünü iyice artan Salda Gölü, bembeyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.
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Yerli ve yabancı binlerce kişi özel otomobilleri ve tur otobüsleriyle Salda'ya geliyor.
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Geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiği Salda Gölü, 1 Haziran'dan itibaren 600 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.
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