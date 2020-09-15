Burdur'a binlerce insan akın etti! Burası Türkiye'nin Maldivleri

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars'taki Jezero krateriyle benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıklamasının ardından ünü iyice artan Salda Gölü, bembeyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.