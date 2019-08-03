Burdur Valiliği Salda Gölü ile ilgili açıklama yaptı!
BURDUR Valiliği, son günlerde tartışmalara neden olan Salda Gölü ve çevresinde yapılan düzenlemelerle ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Salda Gölü ve çevresinin 1989 yılında 1. Derece Doğal Sit Alanı ilan edildiği belirtilen açıklamada, "Göl ve çevresinde son birkaç yıl içinde yaşanmakta olan turizm hareketliliği dolayısıyla bazı tedbirlerin alınması ve düzenlemelerin yapılması gerektiği valiliğimiz tarafından değerlendirilmiş ve 2018 yılı içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza başvurularak, öncelikle göl ve çevresinde Koruma Amaçlı İmar Planı yapımı süreci başlatılmıştır. Bundaki amaç göl çevresindeki düzensiz alan kullanımlarını önlemek, imar mevzuatına aykırı uygulamaları engellemek ve bu alanı doğal yapısı ile korumaktır" denildi.
"Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ÖÇK ilan edilmiştir"
2018 yılı içinde gölün kıyısına kadar ilerleyerek doğal zemine zarar veren ve görüntü kirliliği oluşturan araçların belli bir hattın ötesine geçerek, kıyıya ulaşmalarını önlemek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan sağlanan ödenek ile ahşap bariyer sistemi kurulduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Böylece göle ilişkin ilk önemli tedbir alınmıştır. Yine 2018 yılı içinde Beyaz Adalar bölgesinde izinsiz olarak kurulmuş olan her türlü geçici yapı ve konteyner türü unsurlar ilgili mevzuat çerçevesinde alandan kaldırılmıştır. İl Özel İdaresi imkanlarıyla 'Beyaz Adalar' bölgesine ulaşımı sağlayan yol parke taşı ile kaplanarak, ulaşım standardı yükseltilmiştir. 2019 yılında ise Salda Gölü ve çevresi, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi(ÖÇK) ilan edilmiştir. Ülkemizde bulunan 18 ÖÇK alanından biri olan bu bölgede korunan alan, bu kararla 4 bin 400 hektardan 29 bin 500 hektara yükselmiştir."
"Burada vurgulanması gereken iki önemli nokta bulunmaktadır. Birincisi ÖÇK ilan edilen alanın içerisinde yer alan doğal sit statüsü eskisi gibi devam etmektedir. İkinci husus ise ÖÇK alanının doğal sit alanına göre doğal alanlar üzerinde daha hafif bir koruma sistemi oluşturduğu şeklindeki iddiadır. Böyle bir derecelendirme doğru olmadığı gibi her iki koruma statüsü birbirini tamamlayan ve destekleyen niteliktedir. Zira ülkemizin en özel ve nitelikli doğal alanlarının ÖÇK kapsamında olduğu görülmektedir."