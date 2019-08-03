Burdur Valiliği Salda Gölü ile ilgili açıklama yaptı!

"Burada vurgulanması gereken iki önemli nokta bulunmaktadır. Birincisi ÖÇK ilan edilen alanın içerisinde yer alan doğal sit statüsü eskisi gibi devam etmektedir. İkinci husus ise ÖÇK alanının doğal sit alanına göre doğal alanlar üzerinde daha hafif bir koruma sistemi oluşturduğu şeklindeki iddiadır. Böyle bir derecelendirme doğru olmadığı gibi her iki koruma statüsü birbirini tamamlayan ve destekleyen niteliktedir. Zira ülkemizin en özel ve nitelikli doğal alanlarının ÖÇK kapsamında olduğu görülmektedir."