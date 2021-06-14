Burdur Gölü'nün rengi değişti halk panikledi! Nedeni belli oldu
BURDUR Gölü'nün renginin son günlerde değişmesi bölge halkında endişe uyandırdı. Bölge bölge kahverengi, buz yeşili ve sarı rengini alan gölde inceleme yapıldı. İnceleme sonrası Prof. Dr. İskender Gülle, yaşanan bu duruma açıklık getirdi.
Son yıllarda suyunun önemli bölümü çekilen Burdur Gölü'nde suyun rengi değişti. Son günlerde suyun rengi bölge bölge kahverengi, buz yeşili ve sarıya dönüştü. Su yüzeyindeki renk değişiminin yanında bazı maddeler de görülürken, sahilde inceleme yapan MAKÜ Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gülle, yaşanan durumun siyanobakterilerden 'Nodularia spumigena' türündeki mikroskobik organizmalardan kaynaklandığını söyledi.
konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İskender Gülle, şunları söyledi: Bu organizmalar 'mavi yeşil alg' olarak da adlandırılmaktadır. Genel olarak her yıl yaz başından yaz sonuna kadar Burdur Gölü'nde bu alglerin zaman zaman aşırı çoğalması söz konusudur.
3 günde oldu
"2000'li yıllardan bu yana birkaç yıl fasılalarla biz bu durumu görüyoruz. Daha 3 gün öncesinde yoktu bu olay. 3 gün içinde hızlı şekilde gelişmiş."
"Son günlerde hem sağanak nedeniyle şehir merkezinden ve toprak yüzeyinden akarak göle tatlı su girdisinin sağlanması hem de karasal ortamdan yoğun miktarda fosfatın göle taşınması nedeniyle zaten göl içinde spor (kist) halinde mevcut olan bu organizmaların çok ani artış gösterdiğini görüyoruz. Sudan hafif oldukları için, yani yoğunlukları düşük olduğu için tamamen bütün canlı kitleyi su üzerinde görüyoruz.