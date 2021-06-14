Burdur Gölü'nün rengi değişti halk panikledi! Nedeni belli oldu

"Son günlerde hem sağanak nedeniyle şehir merkezinden ve toprak yüzeyinden akarak göle tatlı su girdisinin sağlanması hem de karasal ortamdan yoğun miktarda fosfatın göle taşınması nedeniyle zaten göl içinde spor (kist) halinde mevcut olan bu organizmaların çok ani artış gösterdiğini görüyoruz. Sudan hafif oldukları için, yani yoğunlukları düşük olduğu için tamamen bütün canlı kitleyi su üzerinde görüyoruz.