Burcu Terzioğlu Umut Duygu Filipinler'den beraber döndüler!
Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, spor eğitmeni olan Umut Duygu ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin birlikte Filipinler'e tatile gittiklerinden ayrı ayrı paylaştıkları fotoğraflar aşklarını ortaya çıkarmıştı.
Oyuncu İlker Kaleli ile 3,5 yıllık ilişkisini sonlandıran ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, 2 sene süren aşk sessizliğini bozdu. Terzioğlu, spor eğitmeni Umut Duygu ile yeni bir aşka yelken açtı. Çiftin aşkları gittikleri Filipinler'de sosyal medya hesaplarından paylaştıkları pozlarla ortaya çıktı.
Güzel oyuncu Burçin Terzioğlu ve spor eğitmeni Umut Duygu ile önceki gün sabah saatlerinde Filipinler'den döndüler.
Muhabirleri bir anda gördüklerinde neye uğradıklarını şaşıran çift kısa süreli bir şok yaşadılar. Umut Duygu, Terzioğlu'ndan uzaklaşırken, ünlü oyuncu ise "Sabahın bu saatinde burada ne işiniz var?" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.
Basın muhabirlerinin "Burçin hanım hayırlı olsun. 3,5 yıl aradan sonra bir ilişkiye başladınız? Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Terzioğlu, "Şu an çok yorgunum. Özel hayatımla ilgili hiçbir zaman konuşmadım. Her şey gördüğünüz gibi. Ben ne kaçıyorum. Ne saklanıyorum. Ne gizleniyorum. Gizleyecek bir şeyim yok. Kimseye yalan söylemiyorum. Kimseyi aldatmıyorum. Hayatımı yaşamaya çalışıyorum" dedi.