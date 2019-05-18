Burcu Sezginoğlu'ndan Nuri Alço itirafı: Paranın lafı bile geçmiyor
Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Nuri Alço’nun evlenme teklifi ettiği Burcu Sezginoğlu, aralarındaki yaş farkından dolayı gelen tepkileri önemsemediğini söyleyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz Mart ayında kendisinden 33 yaş büyük olan Nuri Alço’dan evlenme teklifi alarak magazin gündeminin bir anda aranan ismi haline gelen Burcu Sezginoğlu, İnternethaber.com’dan Ogün Yaşar’ın sorularını cevapladı. Sezginoğlu, para için bu ilişkiyi yürütmeyecek kadar durumunun iyi olduğunu söylerken, Alço’nun kendisi için ne kadar değerli olduğundan bahsetti.
Nuri Alço’nun son günlerde haber sitelerine konu olan “Şu an için aramızda problem yok ama yıllar sonra çıkabilir” sözlerine açıklık getiren Sezginoğlu, “Nuri’nin yaş farkından dolayı tedirgin olması çok farklı yerlere çekildi.” diyerek konuşmasına şu şekilde devam etti:
Çok kıymetli benim için: Nuri her zaman şunu söyler “Ben seni bu hayatta yalnız bırakmaktan korkuyorum.” Yoksa aramızda sadakatsizlik güvensizlik anlaşamama gibi hiç bir durum yok. Nuri çok değerli çok kıymetli benim için. Nuri Bey'e sorun, o da aynı şeyleri söyleyecektir. Kendisi konuşmasının yanlış yerlere çekilmesinden dolayı rahatsız."
Öte yandan aralarındaki yaş farkından dolayı gerek sosyal medyadan gerekse magazin basınından gelen tepkilere de yanıt veren Burcu Sezginoğlu, "Beni sadece ailem yargılayabilir" diyerek şu ifadelere yer verdi: