Burcu Sezginoğlu'ndan çok konuşulacak Nuri Alço itirafı: Paranın lafı bile geçmiyor

Çok kıymetli benim için: Nuri her zaman şunu söyler “Ben seni bu hayatta yalnız bırakmaktan korkuyorum.” Yoksa aramızda sadakatsizlik güvensizlik anlaşamama gibi hiç bir durum yok. Nuri çok değerli çok kıymetli benim için. Nuri Bey'e sorun, o da aynı şeyleri söyleyecektir. Kendisi konuşmasının yanlış yerlere çekilmesinden dolayı rahatsız."