Burcu Özberk herkesi şaşkına çevirdi! Aşk itirafı sosyal medyayı salladı
Burcu Özberk, katıldığı programda aşk ve ilişkilere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Klasik yakışıklılık algısına mesafeli olduğunu belirten oyuncunun sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, katıldığı bir programda özel hayatı ve ilişki tercihleri hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Klasik yakışıklılık anlayışına sıcak bakmadığını dile getiren Özberk, karşı cinste aradığı kriterlere dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Oyuncunun sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, takipçiler arasında farklı yorumlara neden oldu.
"ÇİRKİN ADAM SEVİYORUM"
Klasik yakışıklılık algısına mesafeli olduğunu söyleyen Özberk, "Ben çirkin adam seviyorum. Çirkin adam karizması diye bir şey var" sözleriyle karşı cinste aradığı özellikleri dile getirdi.
"İLK İZLENİMDE YANLIŞ ANLAŞILABİLİYOR"
"Seni tanımayan insanların seninle ilgili en büyük yanılgıları ne?" sorusuna yanıt veren Özberk, ilk etapta soğuk ve mesafeli biri olarak algılanabildiğini belirtti. Oyuncu, "Garip ve soğuk biri olduğumu düşünebilirler. Alışana kadar ne yapacağımı bilemiyorum. Sohbet ettikten sonra ise 'Sen aslında tatlıymışsın' diyorlar" ifadelerini kullandı.
"BİRİYLE İLGİLENMEYİ SEVİYORUM AMA..."
İlişkiler konusunda net bir duruş sergilediğini söyleyen Özberk, beklediği ilgiyi göremediği insanlardan kolayca uzaklaşabildiğini dile getirdi. Özberk, "Birini sevmeyi ve onunla ilgilenmeyi seviyorum ama karşı taraftan aynı ilgiyi görmüyorsam soğuyorum. O duyguyu bir daha yakalayamıyorum" dedi.