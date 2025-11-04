Burcu Kıratlı'dan yepyeni bir tarz! Çok cesur yorumları yağdı...
Ekranlara bir süredir ara veren oyuncu Burcu Kıratlı, katıldığı özel bir davette siyah transparan detaylı elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.
Oyunculuğu kadar tarzıyla da adından söz ettiren Kıratlı, sade makyajı ve zarif duruşuyla beğeni topladı. Sosyal medyada paylaşılan kareleri kısa sürede gündem olurken, yorumlar kullanıcıları ikiye böldü.
Ekranlarda ilk kez 2010–2012 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Elde Var Hayat dizisiyle izleyici karşısına çıkan Burcu Kıratlı, ardından Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Gökçe Hatun karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Oyuncu, 2016–2018 yılları arasında ATV'de ekrana gelen Aşk ve Mavi dizisinde ise ilk kez başrol oynamış, son olarak kısa süreli Yıldızlar Bana Uzak dizisinde yer almıştı.
Şimdilerde ekranlardan uzak bir dönem geçiren Burcu Kıratlı, katıldığı özel bir davette tercih ettiği siyah, transparan detaylı elbisesiyle adından söz ettirdi.
BURCU KIRATLI'DAN CESUR TERCİH
Oyunculuğu kadar stil tercihleriyle de dikkat çeken Burcu Kıratlı, katıldığı özel davette giydiği cesur kıyafetiyle tüm bakışları üzerinde topladı. Baştan sona siyah tonlarda tasarlanan, dantel ve transparan detayların hakim olduğu elbise, aynı zamanda derin sırt dekoltesiyle de dikkat çekti.