Burcu Kıratlı'dan yepyeni bir tarz! Çok cesur yorumları yağdı...

Ekranlarda ilk kez 2010–2012 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Elde Var Hayat dizisiyle izleyici karşısına çıkan Burcu Kıratlı, ardından Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Gökçe Hatun karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Oyuncu, 2016–2018 yılları arasında ATV'de ekrana gelen Aşk ve Mavi dizisinde ise ilk kez başrol oynamış, son olarak kısa süreli Yıldızlar Bana Uzak dizisinde yer almıştı.