Burcu Kıratlı'dan yeni atılım! Kariyerine müzikle mi devam edecek?
Oyuncu Burcu Kıratlı, bu kez ekran projeleriyle değil, müzikle ilgili yaptığı sürpriz açıklamayla gündeme geldi. Reklam yüzü olduğu kozmetik markasının çekimlerinde objektif karşısına geçen ünlü isim, şarkıcılık için ilk adımı atabileceğinin sinyalini verdi. Kıratlı’nın “Belki single yaparım” sözleri kısa sürede dikkat çekti.
Magazin dünyasının sevilen isimlerinden Burcu Kıratlı, samimi açıklamalarında müziğe dair heyecanını açıkça dile getirdi. Ünlü oyuncu, Burak Kut ile birlikte bir şarkı hazırladıklarını söyleyerek yeni bir alana yönelmeye sıcak baktığını belirtti.
Kıratlı, hazırlanan parçayla ilgili aldığı geri dönüşlerin kendisini motive ettiğini anlattı. Ünlü oyuncunun açıklamasına göre, Burak Kut da onun müzik konusunda başarılı olduğunu düşündüğünü söyledi.
Bu yorumun ardından şarkıcılık fikrine daha sıcak bakmaya başladığını ifade eden Kıratlı, yakın çevresinin de şarkıyı çok beğendiğini belirtti.
Bu sözler, Burcu Kıratlı’nın yakın gelecekte bir single çıkarabileceği yorumlarını beraberinde getirdi.