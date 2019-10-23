Burcu Kıratlı Sinan Akçıl'a 'maymun' dedi! Düğünde birbirlerine girdiler

Geçtiğimiz aylarda bir anda tek celsede boşanan Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, boşanmanın üzerinden 20 gün geçmişken hem şaşırtmış hem de hayranlarını sevindirmişti. Yeniden evlenecekleri konuşulan Akçıl ve Kıratlı, yeniden kavga ettiler.