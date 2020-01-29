Burcu Kıratlı Ponzi kurbanı oldu 500 bin TL dolandırıldı

Ponzi'ye 1.3 milyon dolar kaptıran basketbolcu Semih Erden de geçtiğimiz aylarda savcılığa başvurmuştu. Mine Özkan'ın "Aylık kar faizi vereceğim" diyerek para aldığı magazin, spor ve iş dünyasındaki birçok ismin de ileri ki günlerde dava açması bekleniyor.