Burcu Kıratlı Ponzi kurbanı oldu 500 bin TL dolandırıldı
Sinan Akçıl ile bir küs bir barışık ilişki yaşayan Burcu Kıratlı, Ponzi Zinciri'ne parasını kaptırdı. Kıratlı tam yarım milyonunu kaybetti.
Sinan Akçıl ile aniden boşanmasının ardından kısa bir sürede yeniden barışan Burcu Kıratlı, aşkta kazansa da parada kaybetti. Ünlüler dünyasını da karıştıran Ponzi Zinciri'nin son kurbanı Burcu Kıratlı oldu.
Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, Kıratlı, kendisini Mine Mumcu olarak tanıtan Mine Özkan adlı kişi tarafından dolandırıldığını belirterek savcılığa başvurdu. Güzel oyuncu, Özkan'a yaklaşık yarım milyon TL kaptırdığını belirtti.
Ponzi'ye 1.3 milyon dolar kaptıran basketbolcu Semih Erden de geçtiğimiz aylarda savcılığa başvurmuştu. Mine Özkan'ın "Aylık kar faizi vereceğim" diyerek para aldığı magazin, spor ve iş dünyasındaki birçok ismin de ileri ki günlerde dava açması bekleniyor.
Peki, Burcu Kıratlı kimdir?
Burcu Kıratlı, 23 Temmuz 1989 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ünlü oyuncu ilk okul öğrenimini Ata Koleji'nde, orta okul öğrenimini BJK Koleji'nde, lise öğrenimini ise Bebek Yeni Yıldız Koleji'nde tamamlayarak Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden lisans derecesi ile mezun oldu.