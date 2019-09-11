Burcu Kara'nın başına gelenler yok artık dedirtti!
Oyuncu Burcu Kara, önceki gün Ajda Pekkan'ın Harbiye'deki konserine katıldı. Bacağı sargıda olduğu görülen Kara, yaşadığı talihsiz olayı anlattı.
Ajda Pekkan, önceki gün Harbiye'de sevenleriyle buluştu.
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Konsere pek çok ünlü akın ederken, oyuncu Burcu Kara da izleyiciler arasında yerini aldı.
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Ancak Kara'nın bacağının sargıda olması dikkatlerden kaçmadı.
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Muhabirler neler yaşandığını sorunca ise oyuncu başından geçen talihsiz olayı anlattı.
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