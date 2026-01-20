Burcu Kara'dan estetik açıklaması: "İnsanları karıştırır oldum"
Türkiye'nin en güzel oyuncularından biri olan Burcu Kara doğal halleri ile çok beğeniliyor. Güzel oyuncu kariyerinde yeni bir adım atarken yaptığı estetik açıklaması ile gündeme geldi.
İznik’te zeytinciliğe adım atarak bambaşka bir hayatın kapısını aralayan Burcu Kara, bu kez yaptığı estetik açıklamasıyla gündeme oturdu.
45 yaşındaki oyuncu, son yıllarda hızla yayılan “tek tip güzellik” anlayışına gönderme yaparak, “Aynı dudak, aynı burun… İnsanları karıştırıyorum” sözleriyle magazin dünyasında yankı uyandırdı.
Haziran Gecesi, Maskeli Balo, Elveda Derken ve Keşke Hiç Büyümeseydik gibi projelerle tanınan Burcu Kara, uzun süredir hem kariyeri hem de yaşam tarzıyla dikkat çeken isimlerden biri. Şehir temposundan uzaklaşıp doğaya yönelmesiyle konuşulan güzel oyuncu, bu kez estetik trendlerine dair yorumlarıyla merak uyandırdı.
Kara, estetik işlemlere tamamen karşı olmadığını ancak özellikle yaşın giderek düşmesinin kendisini üzdüğünü dile getirdi. Sosyal medyanın mükemmel görünme baskısını büyüttüğünü söyleyen oyuncu, şu sözlerle dikkat çekti: