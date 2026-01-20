Burcu Kara'dan estetik açıklaması: "İnsanları karıştırır oldum"

Haziran Gecesi, Maskeli Balo, Elveda Derken ve Keşke Hiç Büyümeseydik gibi projelerle tanınan Burcu Kara, uzun süredir hem kariyeri hem de yaşam tarzıyla dikkat çeken isimlerden biri. Şehir temposundan uzaklaşıp doğaya yönelmesiyle konuşulan güzel oyuncu, bu kez estetik trendlerine dair yorumlarıyla merak uyandırdı.