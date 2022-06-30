Burcu Güneş'in ev sahibi krizi! "Oğlum evleniyor çık" dedi mahkemelik oldular
Burcu Güneş İstanbul Beşiktaş'ta 2018 yılında daire kiraladı. Ev sahibi 'oğlumu evlendireceğim' diyerek şarkıcıdan daireyi boşaltmasını istedi. Daireyi boşaltan Güneş ev sahibi ile mahkemelik oldu.
46 yaşındaki ünlü şarkıcı Burcu Güneş 2018'de İstanbul Beşiktaş'ta bir daire kiraladı. 2021 yılının sonunda iddiaya göre ev sahibi oğlunu evlendireceği gerekçesi ile sanatçıdan evi boşaltmasını istedi.
Kira sözleşmesinin bitmesine 8 ay kala Burcu Güneş ev sahibini kırmayarak başka bir eve taşındı. Güneş, anahtarı teslim etti ve ev sahibi ile sadece tahliye ve teslim tutanağını imzaladı.
Ancak bir süre sonra sanatçının eski ev sahibi, "Boya badana yapmadı, kontrat süresinden erken çıktı, evde yıpranma var" diyerek mahkemeye başvurdu.
Mahkemenin yaklaşık 18 bin liralık tespit raporu sonrası Güneş için icra takibi başlatıldı. Savcılığa başvuran Güneş, kötü niyetli olduğunu öne sürdüğü ev sahibinden şikayetçi oldu.