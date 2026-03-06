Burcu Güneş'i hiç böyle görmediniz! Demet Akalın'a destek verenleri hedef aldı...

"TATLI KIZ, BOYUN KAÇ?"

Burcu Güneş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Ece Seçkin ile ilgili, "Ece Seçkin, iftarda bir soda iç... Hazımsızlığa iyi gelir. :) Üstüne 2/3 bardak kahve. Kafan açılsın. Sene kaç oldu hala çözemediğin sorunlar mı var da yoldaşların gibi yorumlarda buluşuyorsun ve kendi seviyenden bahsediyorsun... Tatlı kız, biraz derin düşün büyüklerine saygılı ol... Boyun kaç? Ürettiğin kalıcı eser sayın kaç? Hadi koş saatine bak! Bak orada... Rolexxxx Girlll Come on baby, go your way" ifadelerini kullandı.

"İREM DERİCİ ADIMI AĞZINA ALIRKEN ÖNÜNÜ İLİKLE"

Güneş, Demet Akalın'ı savunan İrem Derici'ye ise, Magazin gülü İrem Derici; sen benimle ilgili bir yerlerde yorum yaparken, adımı ağzına alırken önce bir önünü ilikle ve saygı duruşuna geç. Ondan sonra bir besmele çek, arkasından da destur. Sen o ergen depresyonların içinde okuluna giderken ben Türkiye’nin ve dünyanın en büyük ve en iyi müzisyenleriyle albümler kaydedip, sahneye çıkıyordum. Sen o yolunu ve müziğini örnek aldığın ablalarınla aynı şeritten yoluna devam et çünkü orası sizin bölgeniz" dedi.

"BENGÜ DE KENDİ LEVEL'INI BELLİ EDİYOR"

Güneş, Akalın'ı destekleyen Bengü'ye ise, "Al bir adet daha, çok yazık... Yıllardır ne çok düşmanın varmış. Hit diyor! Radyolara hediyelerle PR için her yerden çalıştıklarına, magazinel olaylarla kastırdıkları şarkılara... Bengü de kendi level’ını belli ediyor, oradan konuşuyor. Farkında mısınız? Bengü gibi sakin, tatlı kız maskesi ile gezen camiadan bir arkadaşım bile ne kadar hazımsız. Tutamamış kendini zavallı arkadaşını korumak istemiş bir zalimden :) Demet ile ilgili övgülerine, yaza yaza doyamadığı o şişirilmiş abartılan cümlelerine bakın. Bana hiç bir şey yok" diye konuştu.