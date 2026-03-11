Burcu Güneş'e bir şok daha! Gülşen ve Demet Akalın'dan öldürücü darbe geldi...
Demet Akalın, Instagram hesabında yayımladığı videoda meslektaşı Gülşen’le görüşme gerçekleştirdiğini belirtip takipçilerine müjdeli bir haber verdi. Ünlü şarkıcının paylaşımını görenler ‘’Aman Burcu Güneş duymasın’’, ‘’Çok iyi!’’, ‘’Heyecanla bekliyoruz’’ gibi ifadelerle düşüncelerini dile getirdi.
Emre Altuğ'un albüm lansmanında Demet Akalın’ı sanat, duruş ve kalite açısından kendine yakın görmediğini ifade eden Burcu Güneş; meslektaşlarına destek olan Ebru Gündeş, İrem Derici, Derya Uluğ, Bengü, Simge Sağın, Seda Sayan gibi isimlere de sert çıkmıştı. Konuya ilişkin sessizliğini koruyan ünlü şarkıcı Demet Akalın’dan ‘Gülşen’ paylaşımı geldi.
DEMET AKALIN'DAN 'GÜLŞEN' PAYLAŞIMI!
53 yaşındaki şarkıcı Instagram hesabında yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı:
"TARKAN GİBİ OLDUM BEN DE"
''Ay bir şey diyeceğim: Dün Gülşen bana 'Şarkı hazırlıyorum' falan mı dedi? Ben mi yanlış anladım? Bence geliyor! Tarkan gibi oldum ben de böyle söyleyince.''
SEVİNÇTEN ÇIĞLIK ATTI!
Sevinçten çığlık atan Demet Akalın’ın paylaşımı kısa sürede gündem olurken sosyal medya kullanıcılarından ‘’Aman Burcu Güneş duymasın’’, ‘’Çok iyi!’’, ‘’Heyecanla bekliyoruz’’ şeklinde yorumlar geldi.