Burcu Güneş canlı yayında duygulandı! Yıllar sonra itiraf etti
Ünlü şarkıcı Burcu Güneş, TRT'de katıldığı bir radyo programında yıllar sonra samimi itiraflarda bulundu. Rahmetli babasıyla ilgili bir anısını paylaşan Güneş, canlı yayında duygulandı.
Geçtiğimiz sene 20. sanat yılına özel yayımladığı Anadolu'nun Güneşi adlı türkü albümüyle yurtdışına açılan; Amerika, İsveç, İspanya başta olmak üzere birçok ülkenin etnik radyolarında şarkıları çalan Burcu Güneş, geçtiğimiz gün TRT FM'de Banu Karakuş'un konuğu oldu.
Kuşkusuz Türk pop müziğinin en güçlü kadın seslerinden biri o. Yaptığı şarkılar ve albümlerle şimdilerde milyonları peşinden sürüklese de herkesin bir başlangıç hikayesi bulunuyor.
Rakiplerinden farklı olarak gitarist bir babanın kızı olarak dünyaya gelmasi Burcu Güneş'in belki de en büyük şanslarından biri.
Çok genç yaşlarda babasıyla beraber çıktığı ünlü otellerde ve tatil köylerinde jazz, blues ve pop müzik söyleyerek sahne deneyimi kazanan şarkıcı, ilk sahne deneyimini ise 12 yaşında yaşamış.