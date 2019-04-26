Burcu Güneş canlı yayında duygulandı! Yıllar sonra itiraf etti

Burcu Güneş canlı yayında duygulandı! Yıllar sonra itiraf etti

Ünlü şarkıcı Burcu Güneş, TRT'de katıldığı bir radyo programında yıllar sonra samimi itiraflarda bulundu. Rahmetli babasıyla ilgili bir anısını paylaşan Güneş, canlı yayında duygulandı.

Burcu Güneş canlı yayında duygulandı! Yıllar sonra itiraf etti - Sayfa 1

Geçtiğimiz sene 20. sanat yılına özel yayımladığı Anadolu'nun Güneşi adlı türkü albümüyle yurtdışına açılan; Amerika, İsveç, İspanya başta olmak üzere birçok ülkenin etnik radyolarında şarkıları çalan Burcu Güneş, geçtiğimiz gün TRT FM'de Banu Karakuş'un konuğu oldu. 

114
Burcu Güneş canlı yayında duygulandı! Yıllar sonra itiraf etti - Sayfa 2

Kuşkusuz Türk pop müziğinin en güçlü kadın seslerinden biri o. Yaptığı şarkılar ve albümlerle şimdilerde milyonları peşinden sürüklese de herkesin bir başlangıç hikayesi bulunuyor.

214
Burcu Güneş canlı yayında duygulandı! Yıllar sonra itiraf etti - Sayfa 3

Rakiplerinden farklı olarak gitarist bir babanın kızı olarak dünyaya gelmasi Burcu Güneş'in belki de en büyük şanslarından biri. 

314
Burcu Güneş canlı yayında duygulandı! Yıllar sonra itiraf etti - Sayfa 4

Çok genç yaşlarda babasıyla beraber çıktığı ünlü otellerde ve tatil köylerinde jazz, blues ve pop müzik söyleyerek sahne deneyimi kazanan şarkıcı, ilk sahne deneyimini ise 12 yaşında yaşamış.

414