Burcu Esmersoy'un yüksek kira zammı olay olmuştu! "Şanım yürüsün" dedi
Sunucu Burcu Esmersoy, hakkında çıkan 'kira' haberlerinin ardından konuyla ilgili açıklama yaptı. Esmersoy, "Şanım yürüsün" dedi.
Geçtiğimiz yıl Tarabya'da aylık kirası yaklaşık 30 bin TL olan bir villaya taşınan sunucu Burcu Esmersoy'a ev sahibi tarafından yüklü bir zam yapıldığı iddia edildi.
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44 yaşındaki güzel sunucu, bir yıllık kira bedeli olan 360 bin TL'yi de gözden çıkarıp peşin ödedi. Üstelik villanın bahçesini baştan aşağıya yenilemişti.
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Bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemediği konuşulan Esmersoy'un 50 bin TL'ye çıkacak olan kira bedelinin yasal olmadığını belirterek itiraz ettiği öne sürüldü.
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44 yaşındaki Burcu Esmersoy, hakkında çıkan haberlerden sonra konuyla ilgili açıklama yaptı.
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