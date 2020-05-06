Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: Sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım

"ŞOK DALGASI VURDU BANA"

"Sonra bir şok dalgası vurdu bana" diyen ünlü sunucu olayın ciddiyetini farkettiğinde yaşadıklarını da anlattı: " İtalya'dan acayip rakamlar gelmeye başladı. Orada yaşayan arkadaşlarımla konuştuğumda bana; "Biz dört haftadır karantinadayız" dediklerindeki şaşkınlığımla birlikte, kendime kızma dönemine de giriş yaptım böylece. Kendi karantina dönemimi başlattım. Şu anda 48'inci gündeyim.