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Burcu Esmersoy'dan flaş hamle! Galatasaray'la anlaştı

Burcu Esmersoy'dan flaş hamle! Galatasaray'la anlaştı

Giyim markası çıkaran Burcu Esmersoy, Galatasaray ile anlaşarak yeni koleksiyon çıkardı.

Burcu Esmersoy'dan flaş hamle! Galatasaray'la anlaştı

Burcu Esmersoy ile Merve Göknar'ın giyim markası Biondina, Galatasaray ile işbirliği yaptı. 27 parçalık Galatasaray x Biondina isimli koleksiyon önceki gün görücüye çıktı.

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Burcu Esmersoy'dan flaş hamle! Galatasaray'la anlaştı

Ünlü sunucu kendi ürünleri için mankenlik yaptı.

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Burcu Esmersoy'dan flaş hamle! Galatasaray'la anlaştı

Burcu Esmersoy ile Merve Göknar'ın giyim markası Biondina, Galatasaray ile işbirliği yaptı. 27 parçalık Galatasaray x Biondina isimli koleksiyon önceki gün görücüye çıktı.

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Burcu Esmersoy'dan flaş hamle! Galatasaray'la anlaştı

 45 yaşındaki Esmersoy'un tanıttığı tasarımlar, Sarı-Kırmızılı taraftarların beğenisini topladı.

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