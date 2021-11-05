Burcu Esmersoy'dan flaş hamle! Galatasaray'la anlaştı
Giyim markası çıkaran Burcu Esmersoy, Galatasaray ile anlaşarak yeni koleksiyon çıkardı.
Burcu Esmersoy ile Merve Göknar'ın giyim markası Biondina, Galatasaray ile işbirliği yaptı. 27 parçalık Galatasaray x Biondina isimli koleksiyon önceki gün görücüye çıktı.
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Ünlü sunucu kendi ürünleri için mankenlik yaptı.
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Burcu Esmersoy ile Merve Göknar'ın giyim markası Biondina, Galatasaray ile işbirliği yaptı. 27 parçalık Galatasaray x Biondina isimli koleksiyon önceki gün görücüye çıktı.
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45 yaşındaki Esmersoy'un tanıttığı tasarımlar, Sarı-Kırmızılı taraftarların beğenisini topladı.
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