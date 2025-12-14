Burcu Esmersoy'dan eşine övgü dolu sözler! "Sonunda Allah yüzüme baktı"
Burcu Esmersoy, eşi Nazım Akmandil ile kurduğu huzurlu hayatın kendisine çok iyi geldiğini söyleyen Burcu Esmersoy ifadeleriyle dikkat çekti. İşte Burcu Esmersoy'un o açıklamaları...
Burcu Esmersoy, eşi Nazım Akmandil ile kurduğu huzurlu hayatın kendisine çok iyi geldiğini söyleyedi. Eşine aşkını her fırsatta dile getiren Esmersoy sonunda diyerek çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.
Burcu Esmersoy (49) üçüncü evliliğini 2023’te 2 yıllık sevgilisi Nazım Akmandil ile İtalya Portofino’da yapmıştı. Önceki akşam Fighting Championship 2’nin Volkswagen Arena’da gerçekleşen etkinliğine katılan sunucu, kendinden 16 yaş küçük eşiyle aynı salonda boks yaparken tanıştıklarını söyledi ve Nazım Akmandil’e övgüler yağdırdı.
"EN BÜYÜK ŞANSIM"
Evliliğinde her şeyin çok güzel gittiğini ifade eden Burcu Esmersoy, “Eşim en büyük şansım. Çok mutlu ve huzurluyum. Gerçekten sonunda Allah yüzüme güldü. Nazım ile tanıştığım günden beri her işim rast gidiyor.
En güzel yıllarımı yaşıyorum” diye konuştu. Burcu ilk eşi İtalyan Massimo Cusimano’dan 3, ikincisi Berk Suyabatmaz’dan 1 yılda boşanmıştı.