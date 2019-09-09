Burcu Esmersoy'dan boşanan Berk Suyabatmaz açıkladı bakın nedeni neymiş

Burcu Esmersoy'u aldattığı konuşulan Berk Suyabatmaz, Söylemezsem Olmaz’a yaptığı açıklamada "Tatsızlıklar başladı mı bitmiyor. Medeni şekilde ayrıldık. Her zaman yanında olurum. Ne aldatma ne de başka bir şey söz konusu değil. Evliliğimizi yürütemediğimiz için ayrıldık" dedi.