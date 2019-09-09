Burcu Esmersoy'dan boşanan Berk Suyabatmaz açıkladı bakın nedeni neymiş
Geçtiğimiz hafta Burcu Esmersoy'dan boşanan Berk Suyabatmaz, boşanma sonrası ilk kez açıkladı.
2018 Yılında New York'ta evlenen Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz çifti, geçtiğimiz hafta anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin ayrılık nedeni hakkında farklı iddialar ortaya atıldı. Berk Suyabatmaz, bu iddialara ilk kez yanıt verdi.
Burcu Esmersoy'u aldattığı konuşulan Berk Suyabatmaz, Söylemezsem Olmaz’a yaptığı açıklamada "Tatsızlıklar başladı mı bitmiyor. Medeni şekilde ayrıldık. Her zaman yanında olurum. Ne aldatma ne de başka bir şey söz konusu değil. Evliliğimizi yürütemediğimiz için ayrıldık" dedi.
Burcu Esmersoy'un daha öncesinde tartışmalara neden olan 'Cüzdan' açıklamasına nazaran Esmersoy, Berk Suyabatmaz'dan nafaka ve tazminat talebinde bulunmadı.
Güzel sunucu, evli olduğu iş insanı Suyabatmaz'dan boşanacağını ''İlişkimiz yürümüyor, en kısa zamanda boşanacağız'' açıklamasıyla duyurmuştu.