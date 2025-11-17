Burcu Esmersoy'dan bir aşk ispatı daha! Nazım Akmandil ile tanışma hikayesini anlattı
Burcu Esmersoy (48) üçüncü evliliğini Eylül 2023'te Nazım Akmandil (32) ile yapmıştı. Aradığı mutluluğu genç eşinde bulan Esmersoy aşkını çantasına işledi.
Sunucu Burcu Esmersoy (48) uçakta tanıştığı iş insanı Nazım Akmandil (32) ile 2 Eylül 2023 tarihinde İtalya'da nikâh masasına oturmuşu.
Aradığı mutluluğu üçüncü eşinde bulan ve keyfi yerinde olan Esmersoy, eşine olan aşkını da her fırsatta dile getiriyor.
Esmersoy, eşi Nazım Akmandil'e olan aşkını bu kez çantasına işledi. Çantasına "Kocamı çok seviyorum" yazdı.
"YANINDA UYUMAYAYIM, HORLARIM"
Burcu Esmersoy, eşi Nazım Akmandil ile tanışma hikayesini anlatmıştı:
"Bir sabah 8.15 uçağıyla Berlin'e uçarken, bomboş bir uçakta 2A ve 2B'ye oturduk biz. Boş uçakta yan yana!"
"Uçak kalkmadan uyurum ben, yorucu bir tempoda çalıştığım için hep uyurum ben. Dikine uyuyabilen bir insanım, ne kadar hoş bir çocuk onun yanında uyumayayım şimdi horlarım ben diye, başka yere oturdum."