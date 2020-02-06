Burcu Esmersoy'a eski eşi Berk Suyabatmaz'dan 'Düğüne giderim' tepkisi!

Burcu Esmersoy fotoğraf beğenmenin de ötesine geçiren yine çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Esmersoy muhabirlerin “Düğünlerine davet edilseniz gider misin?” sorusuna “Davet ederler ise giderim tabi ki, düğün olsun ben giderim. Neden gitmeyeyim?” dedi.