Burcu Esmersoy'a büyük darbe! Dudak uçuklatan zam isteği
Geçen yıl Tarabya'da aylık kirası 30 bin TL olan villaya taşınan Burcu Esmersoy, bir yıllık kirasını peşin ödeyerek 360 bin TL ödemişti. Esmersoy, önceki gün ev sahibi tarafından zam yapıldığını öğrenince şok oldu.
Burcu Esmersoy, geçtiğimiz yıl Göktürk'ten Tarabya'ya taşındı. Aylık kirası 30 bin TL olan havuzlu bir villa bulan 44 yaşındaki sunucu, evin içi ve dışını da zevkine göre dizayn ettirdi.
114
44 yaşındaki güzel sunucu, bir yıllık kira bedeli olan 360 bin TL'yi de gözden çıkarıp peşin ödedi. Önceki gün aldığı haberle büyük şaşkınlığa uğradı.
214
Tam 20 bin TL'lik zam!
Takvim gazetesinde yer alan habere göre; Burcu Esmersoy'un ev sahibi, artan emlak fiyatlarını gerekçe göstererek villaya 3'te 2 oranında, yani 20 bin TL'lik zam yapmak istedi.
314
Güzel sunucu, 50 bin TL'ye çıkacak olan kira bedelinin yasal olmadığını belirterek itiraz etti.
414