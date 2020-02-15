Burcu Esmersoy tanınmaz halde anoreksiya hastalığına yakalandı
Eski eşi Berk Suyabatmaz’ın Berrak Tüzünataç’la ilişkisi hakkında konuşmama kararı alan Burcu Esmersoy, yemek yememe hastalığına yakalandı.
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, insanların çok fazla kilo vermesine sebep olan "anoreksiya nevroza" hastalığına yakalandı.
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Eski eşi Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç'ın fotoğraflarını beğenmesi ve son olarak da "düğünlerine giderim" açıklamasıyla gündeme gelen sunucu Burcu Esmersoy, sağlığından oldu.
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Daha önce ünlü isimlerde yakalandı
Burcu Esmersoy'un daha önce İrem Derici ve Çağla Şıkel'in de yaşadığı diğer adı "anoreksiya nevroza" olan yemek yememe hastalığına yakalandı.
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Akşam'ın haberine göre; Yemek yememe ve az uyku uyuma rahatsızlığı yaşayan Esmersoy’un hızla kilo kaybı yaşadığı öğrenildi.
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