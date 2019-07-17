Burcu Esmersoy sosyal medyadan mesajları ifşa etti! Takipçilerini de uyardı
Sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından kendisine gelen dolandırıcılık mesajlarını ifşa ederek takipçilerinde uyarıda bulundu.
Burcu Esmersoy, son zamanlarda artan dijital dolandırıcılık yöntemlerinin bir tanesiyle karşı karşıya kalınca sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yaparak ifşa etti. Esmersoy, bu tuzağa düşmezken, takipçilerinin de kandırılmaması için uyarıda bulundu.
Yaygın olan dolandırıcılıklardan biriyle karşılaşan Esmersoy'a sözde Emniyet Müdürlüğü'nden gelen bir yazılı metin gönderilerek hakkında ihbar bulunduğu için soruşturma başlatıldığı iddia edildi.
Kendisine gelen açıklamaya inanmayan Esmersoy, Instagram hesabından ifşa ederek takipçilerini şu sözlerle uyardı: "Ya yerlerse diye herkese yolluyorsunuz ama bence yakın zamanda başınıza hak ettiğiniz bela gelir."
Geçtiğimiz günlerde ise Burcu Esmersoy, evliliğe dair açıklamlarıyla gündeme gelmişti. Bir yıl önce New York'ta iş insanı Berk Suyabatmaz ile hayatını birleştiren güzel sunucu, ''Aynı evde yaşamak çok zor'' diyerek evliliğine dair şu açıklamalarda bulunmuştu: