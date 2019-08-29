Burcu Esmersoy pembe elbiseleri paylaştı ünlüler de hayranları da mest oldu

Anne olmayı çok istediğini her fırsatta dile getiren Burcu Esmersoy, ayrılığın nedeninin çocuk olmadığını ise şu sözleriyle belirtmişti: ''Çocuk meselesi hiç tartışma konumuz olmadı. Yani kısacası bunların hiç biri değil, olmadı, yürümedi. Birbirimizi yıpratmaya gerek yok.''