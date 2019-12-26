Burcu Esmersoy makyajsız yakalandı görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Eski eşi Berk Suyabatmaz'ın yeni sevgilisi Berrak Tüzünataç hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Burcu Esmersoy, makyajsız haliyle de iltifatlara boğuldu.
Son olarak geçtiğimiz Eylül ayında iş insanı Berk Suyabatmaz ile evliliğini sonlandıran Burcu Esmersoy, eski eşinin güzel oyuncu Berrak Tüzünataç ile beraber yakalanması üzerine yaptığı açıklamalarla konuşulmuştu. Eski eşinin yeni sevgilisi hakkında olumlu açıklamalar yapan Esmersoy'un keyfi ise bir hayli yerinde.
Geçtiğimiz akşam bir alışveriş merkezinde görüntülenen Burcu Esmersoy, basın mensuplarının objektiflerine makyajsız, en doğal halleriyle yakalandı. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken başarılı sunucu, muhabirlerle şakalaştı.
Makyajsız haliyle kameralara yakalanan Burcu Esmersoy, doğal halini ise gizleme gibi bir çabaya girmedi. Sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken sunucunun doğal güzelliğine ise birçok yorum geldi.
Burcu Esmersoy, doğal haliyle de herkes tarafından beğenildi, iltifatları kaptı. Güzel sunucu, habercilerin yanından, 'Her şey yolunda' diyerek uzaklaştı.