Burcu Esmersoy makyajsız yakalandı görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Son olarak geçtiğimiz Eylül ayında iş insanı Berk Suyabatmaz ile evliliğini sonlandıran Burcu Esmersoy, eski eşinin güzel oyuncu Berrak Tüzünataç ile beraber yakalanması üzerine yaptığı açıklamalarla konuşulmuştu. Eski eşinin yeni sevgilisi hakkında olumlu açıklamalar yapan Esmersoy'un keyfi ise bir hayli yerinde.