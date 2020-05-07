Burcu Esmersoy koronavirüsü sallamamış! İtirafına bakın
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, pandemi ilan edilmeden önce koronavirüs salgınının ciddiyetini anlamadığını itiraf etti.
Sunucu Burcu Esmersoy, pandemi ilan edilmeden önce tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs salgınının ciddiyetini anlamadığını itiraf etti.
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Marie Claire dergisinin yeni sayısına kapak oldu. Dergi için kendi evinde online çekim yapan Esmersoy, pandemi ilan edilmeden önce koronavirüs salgınının ciddiyetini anlamadığını itiraf etti: "En başlarda olayın ciddiyetini çok iyi anlayamayan gruptanım. Yani daha pandemi ilan edilmeden hemen önce seyahatlerime devam ediyordum.
En son fütursuzca Miami'ye, Superbowl finaline gittim. Hiç tanımadığım İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladığıma göre, olayı pek anlayamamıştım sanırım."
"ŞOK DALGASI VURDU BANA"
"Sonra bir şok dalgası vurdu bana" diyen ünlü sunucu olayın ciddiyetini farkettiğinde yaşadıklarını da anlattı: " İtalya'dan acayip rakamlar gelmeye başladı. Orada yaşayan arkadaşlarımla konuştuğumda bana; "Biz dört haftadır karantinadayız" dediklerindeki şaşkınlığımla birlikte, kendime kızma dönemine de giriş yaptım böylece. Kendi karantina dönemimi başlattım. Şu anda 48'inci gündeyim.