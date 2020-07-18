Burcu Esmersoy İtalyan sevgilisiyle Bodrum'da ilk kez paylaştı
Boşanmanın ardından aşkta yüzü gülmeyen Burcu Esmersoy, bu kez yüzünü İtalyan iş insanına kaptırdı. Sevgilisini Bodrum’da ağırladığı ortaya çıktı.
Berk Suyabatmaz'dan boşandıktan sonra Allan Hakko ile kısa süre birlikte olan Burcu Esmersoy, aradığı aşkı yurt dışında buldu. Son dönemde Bodrum'da mayo ve bikiniyle çektirdiği fotoğraflarla sosyal medyada adından söz ettiren sunucunun, gönlünü İtalyan bir iş insanına kaptırdığı öğrenildi.
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Ünlü sunucu, son olarak Instagram hesabından pareosunun üzerinde duran bir erkek elini paylaştı.
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İşte Burcu Esmersoy'un o paylaşımı
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Peki, Burcu Esmersoy kimdir?
Kamile Burcu Esmersoy 2 Ekim 1976, İstanbul doğumlu, Türk televizyon sunucusu ve oyuncu.
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