Burcu Esmersoy İtalyan sevgilisiyle Bodrum'da ilk kez paylaştı

Berk Suyabatmaz'dan boşandıktan sonra Allan Hakko ile kısa süre birlikte olan Burcu Esmersoy, aradığı aşkı yurt dışında buldu. Son dönemde Bodrum'da mayo ve bikiniyle çektirdiği fotoğraflarla sosyal medyada adından söz ettiren sunucunun, gönlünü İtalyan bir iş insanına kaptırdığı öğrenildi.