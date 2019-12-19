Burcu Esmersoy Berrak Tüzünataç sorusuna bakın ne dedi eski eş itirafı geldi
Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülenen ünlü sunucu Burcu Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz'a tuzak kurup boşandığı iddialarına açıklık getirdi.
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un sahte bir hesap açarak eşiyle başka biriymiş gibi konuştuğu ve buluşma günü gerçek kimliğini açıklayarak "Beni aldatacaktın" diyip boşandığı iddia edildi. Bu olay gündemde bomba etkisi yarattı.
Muhabirlerin bu konuyu gündeme getirmesi üzerine güzel sunucu, "Konunun benimle alakası yok. Biz boşandıktan sonra ben de Berk'in Instagram'ında gördüm, paylaştı çünkü. Birisi Berk Suyabatmaz ismiyle, onun aynı profil fotoğrafını kullanıp takip ettiği kızlara 'Hello' falan yazıp, oradan yürümüş." dedi.
Eski eşiyle de görüştüğünü belirten Burcu Esmersoy, "Az önce mesajlaştık. Özel bir durum yok, sadece mesajlaştık" dedi.
"Berrak Tüzünataç bu açıklamaların ardından kıskanmaz mı?" sorusuna Esmersoy, "Estağfurullah, yok canım. Kıskançlık oluşturacak bir mesajlaşma değil" açıklamasını yaptı.