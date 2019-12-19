Burcu Esmersoy Berrak Tüzünataç sorusuna bakın ne dedi eski eş itirafı geldi

Muhabirlerin bu konuyu gündeme getirmesi üzerine güzel sunucu, "Konunun benimle alakası yok. Biz boşandıktan sonra ben de Berk'in Instagram'ında gördüm, paylaştı çünkü. Birisi Berk Suyabatmaz ismiyle, onun aynı profil fotoğrafını kullanıp takip ettiği kızlara 'Hello' falan yazıp, oradan yürümüş." dedi.