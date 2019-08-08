Burcu Esmersoy Berk Suyabatmaz ile apar topar boşanma kararı aldı
Sunucu Burcu Esmersoy Mart 2018'de ikinci evliliğini Berk Suyabatmaz ile yapmıştı, ünlü çiftten boşanma habere geldi. 2 Eylül'de eşi ile anlaşmalı olarak boşanacak olan Esmersoy, ihanet iddialarına yanıt verdi.
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy da son aylarda artan boşanma haberlerinin konusu oldu. Burcu Esmersoy, geçtiğimiz yıl hayatını birleştirdiği iş adamı Berk Suyabatmaz ile evliliğini kısa süre içinde sonlandırma kararı aldı. Böylece Esmersoy, ikinci evliliğinden de aradığını bulamadı.
Geçtiğimiz hafta ayrılacakları hakkında hiçbir açıklama yapmayan ikilinin kesinleşen bu kararı sonrası ilk açıklama da geldi. Esmersoy, Habertürk'ten Esin Övet'e ihanetin olmadığını ancak ilişkiyi daha fazla yürütemediklerini açıkladı.
Çocuk meselesi mi?: Burcu Esmersoy, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ben başka bir kadını hiç hissetmedim Esin. Başka bir erkek söz konusu bile olamaz. Çocuk meselesi hiç tartışma konumuz olmadı. Yani kısacası bunların hiç biri değil Esin olmadı, yürümedi. Birbirimizi yıpratmaya gerek yok"
Miami'ye gitti: Boşanma protokolünü geçen hafta imzalayan ikiliden Berk Suyabatmaz, alınan bu kararın ardından Miami'ye gitti. Burcu Esmersoy'un da kısa süreliğine bir tatile çıkacağı öğrenildi.