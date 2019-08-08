Burcu Esmersoy Berk Suyabatmaz ile apar topar boşanma kararı aldı

Çocuk meselesi mi?: Burcu Esmersoy, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ben başka bir kadını hiç hissetmedim Esin. Başka bir erkek söz konusu bile olamaz. Çocuk meselesi hiç tartışma konumuz olmadı. Yani kısacası bunların hiç biri değil Esin olmadı, yürümedi. Birbirimizi yıpratmaya gerek yok"