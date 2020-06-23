Burcu Esmersoy Allan Hakko'dan ayrıldı! Bikinili pozlarıyla nispet yaptı

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, geçen yıl eski eşi Berk Suyabatmaz'dan boşandıktan sonra Vakko'nun veliahtı Allan Hakko ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz günlerde beraberliklerini sonlandıran çiftten, Allan Hakko'nun Burcu'nun işine daha çok düşkün olduğunu söylediği iddia edilmişti.