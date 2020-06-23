Burcu Esmersoy Allan Hakko'dan ayrıldı! Bikinili pozlarıyla nispet yaptı
Eski eşi Berk Suyabatmaz'dan ayrıldıktan sonra Allan Hakko ile aşk yaşayan ve önceki günlerde ayrılan Burcu Esmersoy, paylaştığı fotoğraflarıyla "Eski sevgilisine nispet yapıyor" dedirtti.
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, geçen yıl eski eşi Berk Suyabatmaz'dan boşandıktan sonra Vakko'nun veliahtı Allan Hakko ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz günlerde beraberliklerini sonlandıran çiftten, Allan Hakko'nun Burcu'nun işine daha çok düşkün olduğunu söylediği iddia edilmişti.
Güzel sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabı Instagram'ından paylaştığı resimlerle adeta Hakko'ya nispet yaptı. 1,5 ay süren ilişkilerinin ardından tatile giden Esmersoy, bikinili ve mayolu pozlarıyla adeta nispet yaptı.
3 hafta önce sevgilisiyle yollarını ayıran Burcu Esmersoy, kız arkadaşlarıyla Marmaris'e gitti. Güzel havanın ve denizin tadını çıkaran sunucu, sosyal medya hesabından bol bol tatil pozlarını paylaşıyor.
Esmersoy'un cesur pozlarını gören takipçileri, "Eski sevgilisine nispet yapıyor" yorumunu yaptı. Esmersoy'un sosyal medya hesabı Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunmaktadır.